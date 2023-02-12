وزير قطاع الأعمال: ضخ استثمارات بالشركات لمعالجة المشكلات المتراكمة

قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة تساهم مع القطاع الخاص سواء بالإدارة أو زيادة رأس المال، لضخ استثمارات لحركة بعض الشركات من التعثر، موضحا أن شركات قطاع الأعمال بها مشكلات متراكمة، منها كثرة العمالة والماكينات بها قديمة، قائلا: «حلول هذه المشكلات هو ضح استثمارات لمعالجة هذه المشكلات».

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن الصناعات التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة، والدولة حريصة على الاهتمام بها، منها صناعة الدواء وصناعة السيارات والأسمدة والبتروكيماويات، من خلال تطوير الشركات عن طريق ضخ استثمارات.

مجلس النواب

جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، أثناء مناقشة استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، فيما يخص نتائج تنفيذ أعمال تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأفاد معتز محمود، بأن وزارة قطاع الأعمال تعاني من مشاكل واضحة في عدد من القطاعات، ولدينا أمل أن نساند الوزير بحل هذه المشكلة، ونحن على كامل الاستعداد لتقديم الدعم للوزارة.