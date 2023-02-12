«القومي للسكان»: الصعيد والمحافظات الحدودية الأعلى إنجابا

أكد الدكتور طارق توفيق، رئيس المجلس القومي للسكان، أن هناك 22 جهة تعمل في المجال، لذلك علينا البحث عن رؤى وسياسات وخطط تنفيذية لمواجهة الزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم والمخصص لمناقشة أزمة الزيادة السكانية في مصر .

الزيادة السكانية في مصر

وأضاف أن التوقعات تشير إلى إنه في حالة تعديل مسار الإنجاب وذلك ليكون بحد أقصى طفلين لكل سيدة، وبالتالى ستصل لنحو 142 إلى 157 مليون نسمة في 2050.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، أن محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية هي الأعلى إنجابا، لافتا إلى أنه جرى هذه الظاهرة منذ عدة سنوات، مبينا أن الخطط التنموية لمواجهة الزيادة السكانية والإنجاب تجرى في المحافظات الساحلية والقاهرة.

وقال إن ملف تنظيم الأسرة مرتبط بالصحة الإنجابية، وهو مجهود طوعي لكن يتضمن معايير مختلفة، لافتا إلى أن بعض الدول لجأت إلى القوانين لتحديد عدد الأطفال بكل أسرة مثل فيتنام وسنغافورة.

لجنة الصحة بمجلس النواب

وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هذا الأمر صعب تحقيقه في مصر، مشيرا إلى أن ما يثار عن أن حالة الثراء التي يعيشها بعض الأشخاص تدفعهم إلى زيادة الإنجاب.