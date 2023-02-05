ركاب قطار تالجو الفاخر بـ«خط الصعيد»: خدمة ممتازة وعناصر أمان عالية

أشاد عدد من ركاب قطار تالجو الفاخر، الذي انطلقت أولى رحلاته منذ دقائق، من محطة سكك حديد مصر في رمسيس متجهاً إلى محافظة الأقصر، مرورا بالجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا وأخيرا الأقصر، مؤكدين أنه يقدم خدمات لم تكن موجودة في القطارات الأخرى.

اعتاد في السنوات السابقة، أيمن حسني، أحد ركاب قطار التالجو، المتجه إلى محطة الأقصر، على السفر بسيارته الخاصة أو في «السوبر جيت»، نظرا لأنه لم يجد راحته في قطارات السكة الحديد، إلا أن توفير قطار تالجو الفاخر، غير وجه نظره: «بمجرد ما سمعت عن القطار بالخدمات الجديدة من واي فاي ونظافة، قررت أسافر فيه».

قطار التالجو الإسباني

وجد أيمن حسني، بحسب ما رواه لـ«الوطن»، في قطار التالجو العديد من المميزات غير المتوفرة في أي وسيلة نقل أخرى، أولها وجود شاشات عرض وخدمة إنترنت مجانية، فضلاً عن توافر عناصر الأمان من كاميرات مراقبة: «شوفت فيه نظافة وراحة كبيرة جدا»، مؤكدا: «خدمة ممتازة وأوفر ماديا وفرتها الدولة».

وجد محمود فرغلي، أحد الركاب، والمتجه إلى الأقصر، العديد من المميزات التي قدمها قطار تالجو الفاخر، جعلته يختلف تماما عن أي وسيلة نقل أخرى، أولها الخدمة والنظافة والتجهيزات المهمة فيه: «من أفضل نوعية القطارات وفيه انضباط كبير في المواعيد».

قطار التالجو

وصف أحمد الحج، أحد الركاب، قطار تالجو الفاخر، بـ«الجميل والنظيف»، مؤكدا أن إضافة هذه النوعية من القطارات لمنظومة السكة الحديد، يعتبر بمثابة ثورة في مجال النقل.

يأمل أحمد الحج، الاستمرار في تقديم مثل هذه النوعية من الخدمات، خاصة أنها توفر عناصر أمان وراحة، تجعلها محط اهتمام العديد من الركاب.

وانطلقت منذ قليل، أولى رحلات قطار تالجو الفاخر إلى الوجه القبلي، بعد أن أطلقت منظومة السكة الحديد هذه النوعية على الوجه البحري.