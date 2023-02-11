انتظام الدراسة في 17 كلية بجامعة سوهاج مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن كليات الجامعة وعددها 17 كلية، استقبلت اليوم في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي ما يقرب من 70 ألف طالب وطالبة بمقريها القديم والجديد، وذلك بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي، وبدء الفصل الدراسي الثاني، والذي يستمر لمدة 16 أسبوعًا، وذلك طبقاً للخطة الزمنية التي تم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات.

تهنئة وزير التعليم العالي

وفي هذا السياق، هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، كما وجه التهنئة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب، مؤكداً على الالتزام بجودة البيئة التعليمية، وتنفيذ كافة توجيهات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ضماناً لحُسن سير وانتظام العملية التعليمية.

الاستعدادات لاستقبال الطلاب

وأوضح عبد الخالق أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب، والانتهاء من أعمال الصيانة التي جرت خلال فترة الإجازة، ومراجعة قواعد السلامة والحماية المدنية، وتجهيز المدن الجامعية، بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب، إلى جانب وضع الجداول الدراسية وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول ببعض الكليات وظهور نتائج الكليات الأخرى تباعًا.

انتظام الدراسة اليوم

كما وجه بانتظام أعمال المحاضرات من اليوم الأول للدراسة، والذي تستعيد فيه الجامعة أداءها الحضوري الكامل، مؤكداً على تواجد كافة القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بهدف تقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية، إلى جانب إعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية في مختلف المجالات، ما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.