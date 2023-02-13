متى يتوقف الجسم عن حرق الدهون؟.. أخصائية تغذية توضح

يرغب الكثير من الأشخاص في خسارة الوزن، ومعرفة كيفية تسريع حرق الدهون في الجسم، بطريقة سهلة وبسيطة، ودون وجود أي آثار جانبية تصيب الجسم بأي ضرر.

ويعد اتباع نظام غذائي صحي، أولى خطوات حصول الشخص على جسد صحي رشيق، خال من الأمراض، والدهون الزائدة، وتستعرض «الوطن»، كيفية تسريع حرق الدهون في الجسم.

متى يتوقف الجسم عن حرق الدهون في اليوم؟

وفي هذا الصدد، قالت الدكتور رنا عامر، أخصائية التغذية، في حوار لها في برنامج «هي وبس»، على قناة «سي بي سي سفرة»، مع الإعلامية رضوى الشربيني، إن معظم الناس تعتقد أن أفضل طريقة لتسريع حرق الدهون في الجسم، تكون من خلال تناول أطعمة أو مشروبات محددة، وإنما الحل يكمن في تحسين الهرمونات.

وتابعت «أخصائية التغذية»، أن الجسم يتوقف عن حرق الدهون عندما يتبع الشخص حمية غذائية غير صحية، كأن يجمع الوجبات كلها في وجبة واحدة، أو أن يهمل في تناول البروتين بشكل كبير، فضلا عن كثرة تناوله للنشويات.

وأضافت «عامر»، أن الكثير من الناس لا يعرف ما معنى عملية حرق الدهون في الجسم، وهي عبارة عن السعرات أو الطاقة التي يحتاج إليها الجسم، من أجل الوظائف الحيوية له، كالهضم، التنفس ووظائف القلب، والتي تدخل الجسم من خلال هرمون الأنسولين، وهو المسؤول عن تخزيين الدهون.

علاج توقف حرق الدهون

وأشارت «رنا»، إلى أن الشخص قد يعاني من بعض الأمراض، والتي تجعل عملية حرق الدهون صعب تحقيقها، مثل إصابته بنقص فيتامين «د»، أو إصابته بالأنيميا، وتعرضه لخمول في الغدة الدرقية، وبالتالي لايتمكن الجسم من تسريع عملية حرق الدهون.

وذكرت «رنا»، أن أفضل الطرق لعلاج توقف حرق الدهون هو اتباع بعض الأمور منها ما يلي:

الصيام المتقطع: إذ أنه يعالج بنسبة كبيرة مشكلة توقف حرق الدهون، وهو عبارة عن الصيام لمدة 16 ساعة، وتناول الأكل في 8 ساعات.

الجوع يعني حرق الدهون

وفي هذا الصدد قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، إنه من الضروري لمعرفة كيفية تسريع عملية حرق الدهون بالجسم، أن يتبع الشخص نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات والسكريات، والحد من تناول المشروبات الغازية، والأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات.

وأضاف «بدران» في حواره لـ«الوطن»، أنه يفضل أن يتناول الشخص الكثير من الألياف، إذ أنها تقلل من فرص زيادة الوزن وتراكم الدهون.

وتابع «بدران»، أنه لكي يستفيد الشخص من الألياف، يجب عليه عدم نسيان إضافة التوابل مع الطعام، والعودة إلى تناول الأعشاب الطبيعية، موضحا أنه يفضل أكل الفواكه بدون تقشيرها، أو عن طريق شربها كعصائر.

وأكد «بدران» لـ«الوطن»، على أهمية الإكثار من أكل الخضروات الطازجة وغير المطبوخة، والابتعاد عن الأغذية سريعة التحضير، إذ أنها لا تحتوي على نسبة كافية من الألياف.

الهرمون المسؤول عن حرق الدهون بالجسم

وقال الدكتور مجدي بدران في حواره لـ«الوطن»، أن هرمون اللبتين، هو المسؤول عن زيادة سرعة الحرق بالجسم، ويساهم في الشعور بالشبع، كما أنه يساعد الجسم على الشعور بالطاقة والحيوية، ويعيد حيوية الخلايا من جديد إلى الجسم.

كيفية تسريع حرق الدهون في الجسم

وذكر «بدران»، أن أفضل الطرق لتسريع حرق الدهون بالجسم، هو تناول وجبات صغيرة ومتكررة، وفي كل مرة تكون فيها الوجبة خفيفة، فإن الجهاز الهضمي يبدأ في امتصاص العناصر الغذائية، موضحا أن الجهاز الهضمي، يساهم في فقدان الكثير من السعرات الحرارية.