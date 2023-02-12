«العتبة» وجهة الباحثين عن النجف.. وتجار: استعدادا لموسم حفلات الزفاف

تشهد سوق بيع النجف إقبالا مستمرا من جانب المواطنين مع اقتراب فصل الصيف الذي تزداد به حفلات الزفاف.

إقبال المواطنين على شراء النجف متزايد الفترة الحالية

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة العتبة، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن هناك إقبالا متزايدا هذه الأيام وسط توقعات بانتعاش الحركة، خاصة من قبل الوافدين على محافظة القاهرة، من أبناء المحافظات، بحثا عن السعر والجودة.

وقال إسماعيل موسى، أحد تجار النجف وعضو شعبة الأجهزة الكهربائية، إن إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين على شراء النجف هذه الأيام، من المتوقع أن تزداد وتيرته مع قرب الصيف الذي يشهد ارتفاع معدلات الأفراح وحفلات الزفاف، معتبرا المقبلين على الزواج أكثر الفئات إقبالا على الشراء، حيث إن هناك العديد من الأنواع والأحجام والأشكال التي تختلف أسعارها فيما بينها، بالإضافة إلى أن الكثير من المواطنين يفضلون الآن الأشكال الهادئة والأشكال ذات اللمبات المنخفضة والتي تكون مناسبة لغرف الأطفال.

وأضاف إسماعيل أن اختيار شكل النجفة يتوقف على مساحة المكان الذي ستضع به لذلك يفضل وضع نجفة صغيرة في الأماكن الضيقة وتعليق النجف ذات الأحجام الكبيرة في الأماكن الواسعة لكي يضفي عليه جمالا ويبرز الديكور الخاص به، موضحا أن أسعار النجف في المحلات الشهيرة تختلف عن الأسعار في الأسواق الشعبية.

أسعار النجف في الأسواق

من جانبه، استعرض محمد عرابي، أحد تجار النجف، الأسعار في السوق والتي تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه للنجف الخشبي الصغير بينما تتراوح أسعار النجفة 3 أذرع ما بين 550 إلى 750 جنيها، بالإضافة إلى أن نجف غرف الأطفال تتراوح أسعاره بين الـ90 جنيها و350 جنيها والنجف الكبير ذات الثمانية أذرع بين 950 إلى 1250 جنيها، موضحا أن أبناء المحافظات والأقاليم خارج القاهرة يقدمون إلى العتبة للبحث عن السعر والجودة المناسبين.