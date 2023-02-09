أستاذ اقتصاد زراعي: مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنّ سعر توريد محصول القمح ارتفع إلى 1250 جنيهًا للأردب، ووصل سعر توريد طن بنجر السكر إلى 1000 جنيه، أما طن قصب السكر فبلغ 1100 جنيه، في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة زيادة تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أنّ هذه التوجيهات تساعد المزارعين ويشجعهم على الزراعة وتوريد تلك المحاصيل لمصانع السكر.

مصر حققت طفرة كبيرة في الصادرات هذا العام

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر، واكتفت ذاتيًا من الخضراوات والفاكهة وتصدر الفائض، طفرة كبيرة في الصادرات هذا العام، إذ إننا تجاوزنا حاجز 6.5 مليون طن، ونحقق شبه اكتفاء ذاتي من سلع غذائية كثيرة، مؤكدًا أهمية السكر، إذ تتم زراعة بنجر السكر في 21 محافظة تقريبًا سواء في الدلتا أو مصر الوسطى أو الوادي الجديد.

مشروع ضخم لإنتاج تقاوي الخضر محليًا

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أنّ نسبة تغطية التقاوي في مصر تصل إلى 100% بأغلبية المحاصيل، كما أن هناك مشروعًا ضخمًا لإنتاج تقاوي الخضر محليًا تحت إشراف مركز البحوث الزراعية بعدما كان يتم استيراد 90% منها، موضحًا أنه تم تعميم الزراعة التعاقدية في المحاصيل التصنيعية.