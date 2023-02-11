الغرف التجارية: لا يمكن التلاعب في سعر الرغيف لوجود رقابة على المخابز

ما زالت الدولة المصرية بكل قطاعاتها وأجهزتها حريصة دائمًا على تقديم الدعم للمواطنين بكل الأشكال والطرق في أكثر من مجال، ومن بين صور الدعم الذي تقدمه الدولة، هي منظومة الخبز التي تقدم لحوالي 70 مليون مواطن، كما أن هناك بطاقة جديدة يتم إطلاقها قريباً، ستتيح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بأسعار أقل ووزن أكبر من الخبز المقدم من المخابز السياحية، ويأتي ذلك من باب حرص الدولة على مواطنيها وتوفير كل السلع لجميع المواطنين.

«غراب»: المواطن المستفيد من طرح بطاقة الخبز الجديدة

قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية، إن المستفيد من طرح بطاقة الخبز الجديدة هم المواطنون من غير حاملي البطاقات التموينية، ما يقارب الـ 35 مليون مواطن، بينما يقدم الدعم لحوالي 70 مليون مواطن من حاملي البطاقات التموينية، موضحا أنه لا يمكن التلاعب بأي شكل من الأشكال بسعر ووزن رغيف الخبز لوجود رقابة شديدة على المخابز.

30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية

وأشار غراب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه عندما حدثت اضطرابات في أسعار الخبز بالمخابز السياحية تقدمت شعبة المخابز بطلب لوزير التموين بتفعيل هذه المنظومة باعتبار أن هذه المخابز البالغ عددها 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية مراقبة من التموين والصحة.

وأوضح غراب، الدولة بإطلاقها للمنظومة الجديدة ستتحمل تكلفة كبيرة، مقابل تقديم هذا الدعم لـ 35 مليون مواطن، لافتا إلى أن سعر الرغيف في المخابز التموينية لن يؤثر بشكل كبير على السعر في المخابز الحرة، ولكنه سيقضي بالضرورة على المغالاة في سعر الرغيف بالمخابز السياحية.