أستاذ اقتصاد: الزيادة السكانية تتطلب رفع معدلات إنتاج الغذاء بنسبة 60%

قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الغذائي، إن الأمن الغذائي يقع على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تستورد جزء كبير من احتياجاتها الغذائية، ما يجعلها عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية، في ظل الزيادة السكانية التي تتطلب زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 60%.

الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا للأمن الغذائي

وأضاف صيام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا خلال الآونة الأخيرة لتغطية احتياجاتها الغذائية وحماية الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات أبرزها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

معدل الزيادة السكانية بمصر يقترب من 2% سنويًا

وأوضح أستاذ الاقتصاد الغذائي، أن معدل الزيادة السكانية بمصر يقترب من 2% سنويًا، وتشير الإحصائيات إلى وصول تعداد السكان في مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول 2050، أي إضافة ما يقرب من 60 مليون نسمة لتعداد السكان المتزايد بالفعل، وهو ما يتطلب زيادة الغذاء بنسبة 60%.

الدول المتقدمة تدعم الزراعة

وأشار صيام إلى أن كل الدول المتقدمة تدعم الزراعة، إذ أن دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع الزراعة يبلغ مليار يورو، لافتًا إلى أن تنوع دعم قطاع الزراعة ما بين الدعم المباشر، وهو تزويد المزارع بالمستلزمات بأسعار مخفضة، كمبادرة «أزرع» التي أطلقها التحالف الوطني التي تمد المزارع المصري باحتياجاته بنصف سعرها الحقيقي، إضافة إلى خدمات الإرشاد الزراعي.