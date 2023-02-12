قناة الحياة تعرض تقريرا عن العمل بمحطة رفع صرف صحي قرية نزلة جريس

عرضت قناة الحياة، تقريرا عن العمل بمحطة رفع صرف صحي قرية نزلة جريس المقامة على مساحة 312 مترا مربعا.

وقال التقرير: «يتواصل العمل بمحطة رفع صرف صحي قرية نزلة جريس بالوحدة المحلية لقرية جريس بمركز أبو قرقاص، ومحطة الصرف مقامة على مساحة 312 مترا مربعا، كما تعمل المحطة بطاقة 140 لترا في الثانية».

وأضاف: «محطة رفع نزلة جريس مرتبطة بخط طرد بطول 1965 مترا وشبكة انحدار بطول 7752 مترا، وتبلغ تكلفة المحطة 35 مليون جنيه كما بلغت نسبة التنفيذ 95%».

30 ألف نسمة

واستطرد: «يبلغ عدد السكان الذين يخدمهم المشروع 30 ألف نسمة بنزلة جريس ومنشأة النصر ويستفيدون من محطة الرفع، كم توفر المحطة 30 فرصة عمل يوميا لأهالي الوحدة المحلية لقرية جريس».

شبكة الانحداء نحو 7752 مترا

وقال المهندس وليد رستم، مدير مشروع محطة رفع نزلة جريس بأبو قرقاص في المنيا، إن المشروع عبارة عن محطة رفع ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة، تخدم نزلة جريس وقرية ناصر، والمشروع عبارة عن محطة رفع وشبكة انحدار وخطوط طرد، وشبكة الانحداء نحو 7752 مترا، وتم تنفيذها بنسبة 97%».