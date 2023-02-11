رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مجدي بدران لقناة الحياة: النوم أقل من 7 ساعات يزيد فرص الإصابة بنزلات البرد 4 مرات

كتب:

شريف سليمان
09:11 م | السبت 11 فبراير 2023
الدكتور مجدي بدران استشاري الحساسية والمناعة

الدكتور مجدي بدران استشاري الحساسية والمناعة

قدم الدكتور مجدي بدران استشاري الحساسية والمناعة، عدة نصائح لأولياء الأمور والطلاب، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة».

وقال: «يجب ألا يرتدي التلاميذ ملابس ضيقة، كما يجب أن يرتدي الطلاب بنطالا داخليا، بالإضافة إلى الحفاظ على ارتداء طبقة وسطى من الصوف أو القطن»، مشيرًا غي الوقت ذاته إلى أن من ينام أقل من 7 ساعات تزيد فرص إصابته بنزلات البرد 4 أضعاف الأشخاص الأخرين.

وأضاف: «للحفاظ على مناعة جيدة، يجب أن ننام مبكرا، كما يجب أن نحرص على ارتداء الجوارب في المنزل للحفاظ على درجة حرارة الجسم، كما أن الأنف الباردة تجذب الفيروسات، الأنف هي أكثر عضو في الجسم تنخفض درجة حرارته، وهذه البرودة تجذب الفيروسات الخاصة بالبرد، وإذا كانت الأنف ساخنة لن تتكاثر فيها فيروسات البرد».

وتابع: «يجب أن نحرص على تدفئة الأنف، لأن الدورة الدموية في هذه الحالة ستزيد، وإذا لم تحدث التدفئة، فإن الخلايا المناعية ستهرب، وستقل الدورة الدموية، يجب أن تعد المشروبات الساخنة وتستنشقها من أجل تدفئة الأنف، كما يجب ألا ينزل الطلاب من البيت إلى المدرسة وأعضاء أجسامهم باردة».

اقرأ المزيد:

مجدي بدران: أضرار خطيرة للتدخين الإلكتروني.. يضعف المناعة ويسبب الربو الشعبي

مجدي بدران: لا خوف من انتشار المتحور الجديد لكورونا.. ويجب تلقي اللقاحات

مجدي بدران: تغير المناخ يزيد من أمراض الحساسية

مجدي بدران يحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات: تؤدي إلى الموت

مجدي بدران يحذر من التدخين أثناء المشي: يصيبك بمرض «ساق المدخن»

مجدي بدران: إصابة 632 شخصا بكورونا كل دقيقة في العالم
بقلم شريف سليمان