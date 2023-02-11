مجدي بدران لقناة الحياة: النوم أقل من 7 ساعات يزيد فرص الإصابة بنزلات البرد 4 مرات

قدم الدكتور مجدي بدران استشاري الحساسية والمناعة، عدة نصائح لأولياء الأمور والطلاب، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة».

وقال: «يجب ألا يرتدي التلاميذ ملابس ضيقة، كما يجب أن يرتدي الطلاب بنطالا داخليا، بالإضافة إلى الحفاظ على ارتداء طبقة وسطى من الصوف أو القطن»، مشيرًا غي الوقت ذاته إلى أن من ينام أقل من 7 ساعات تزيد فرص إصابته بنزلات البرد 4 أضعاف الأشخاص الأخرين.

وأضاف: «للحفاظ على مناعة جيدة، يجب أن ننام مبكرا، كما يجب أن نحرص على ارتداء الجوارب في المنزل للحفاظ على درجة حرارة الجسم، كما أن الأنف الباردة تجذب الفيروسات، الأنف هي أكثر عضو في الجسم تنخفض درجة حرارته، وهذه البرودة تجذب الفيروسات الخاصة بالبرد، وإذا كانت الأنف ساخنة لن تتكاثر فيها فيروسات البرد».

وتابع: «يجب أن نحرص على تدفئة الأنف، لأن الدورة الدموية في هذه الحالة ستزيد، وإذا لم تحدث التدفئة، فإن الخلايا المناعية ستهرب، وستقل الدورة الدموية، يجب أن تعد المشروبات الساخنة وتستنشقها من أجل تدفئة الأنف، كما يجب ألا ينزل الطلاب من البيت إلى المدرسة وأعضاء أجسامهم باردة».