شعبة الذهب للمواطنين: الاستثمار في المعدن الأصفر ملاذ آمن بالفترة الحالية

يشهد سوق الذهب تساؤلا مستمرا من جانب المواطنين عن الأسعار والتوقعات المقبلة للمعدن الأصفر، إذ يزداد السؤال أكثر من المقبلين على الزواج نظرًا لأن العديد من الفتيات لا يستغنين عن الذهب في شبكة الزواج وفقا للعادات والتقاليد المتبعة في الزفاف.

استقرار سوق الذهب الفترة الحالية

قال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب، إن سوق الذهب يشهد الفترة الحالية حالة من الاستقرار وذلك بسبب التوازن التي تشهده عملية العرض والطلب حيث شهدت الفترة الماضية تخاوف المواطنين من التعويم أو ارتفاع الدولار أمام الجنيه لذلك لجأ العديد من المواطنين إلى شراء كميات كبيرة من الذهب مما أدى إلى زيادة الطلب أكثر من المعروض ولكن الفترة الحالية العديد من المواطنين يبيعون الذهب الخاص بهم وبالتالي أصبح هناك توازن بين العرض والطلب مما أدى إلى استقرار سوق الذهب حاليا.

الاستثمار في الذهب مجزٍ للغاية

وأضاف «المغربي» أن الاستثمار في الذهب مجزٍ حيث يعد الذهب الملاذ الآمن للمواطنين فيعتبر أفضل الاستثمارات في الفترة الحالية وعلى مر التاريخ لم يخذل الذهب أحدا حيث يشهد سوق الذهب دائما زيادة وإذا انخفضت أسعاره في فترة من الفترات ترتفع أسعاره إلى أعلى نقطة وصل إليها بالإضافة إلى أن الادخار في الذهب يكون على المدى البعيد وليس القريب.

وأوضح عضو شعبة الذهب، أن هناك حالة من الهدوء على الشراء أقل نسبيا من الفترة الماضية التي شهدت حالة من الطلب عالية ولكن رغم ذلك نسبة الإقبال مقبولة حيث يستمر المواطنون في الشراء، مشيرا إلى أن مصر بها العديد من مصانع الذهب على مستوى كافة المحافظات منها المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

لا ينصح ببيع الذهب إلا للضرورة

وأكد عمرو المغربي أن المواطن إذا لم يمر بمشكلة تستدعي بيع الذهب الذي يملكه لتفريج الأزمة المالية الذي يمر بها يجب عليه الحذر من بيع الذهب فلا يوجد موسم معين للبيع وبالتأكيد الاستثمار والحفاظ على الذهب الذي يملكه المواطن أفضل بكثير من البيع.