شعبة الذهب: استمرار تراجع السعر العالمي للأسبوع الثاني على التوالي

أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد بالاتحاد العام للغرف التجارية، تقريرها الأسبوعي عن حركة الأسواق العالمية، وتحليل مؤشرات تغير الأسعار المستقبلية.

وأوضح التقرير أن استمرار تراجع السعر العالمي للذهب للأسبوع الثاني على التوالي، فيما تتوجه الأنظار إلى تقرير التضخم الأمريكي المقرر صدوره الأسبوع المقبل.

ويتوقع المحللون إنه قد يكون الحافز التالي لأسعار المعدن الثمين فبعد الارتفاع الذي حققه الذهب خلال يناير الماضي والذي وصل إلى 1,975 دولار للأوقية يتم تداول عقود الذهب الآجلة لشهر أبريل عند 1870.70 دولار للأوقية، بانخفاض 5.3 ٪ أما سعر الشراء الفوري فوصل الي 1867 دولارا للأوقية خلال منتصف تعاملات اليوم.

تراجع الأسعار بعد ارتفاع الوظائف

بدأت الأسعار في التراجع عقب أن أظهر تقرير التوظيف بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي ارتفاع الوظائف عند 517000 في يناير وتبع ذلك تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مخاوف الأسواق من أنه إذا استمرت معدلات التضخم وتأثيرها السلبي علي الاقتصاد الأمريكي سيضطر المركزي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بمعدلات أعلى مما كان متوقعًا، ما أكد عليه باول خلال حضوره في النادي الاقتصادي بواشنطن الثلاثاء الماضي.

وأشار إلى أن عملية خفض التضخم، قد بدأت في التراجع إلا أنها لم تصل للحدود الآمنة التي يتطلع اليها الفدرالي الأمريكي بما يعطي الانطباع أن الفدرالي الأمريكي لن يتهاون في سياسته المتشددة تجاه رفع أسعار الفائدة حتى يصل للذروة التي قد تهدد الاقتصاد الأمريكي.

أسبوع هادئ وأحداث مرتقبة

يتوقع الخبراء أسبوعا هادئا دون تغيرات عنيفة لأسعار الذهب، إلا أن بداية الأسبوع قد تشكل محطة فارقة في الأسعار فمن المنتظر خلال الأسبوع الحالي ظهور مجموعة من المؤشرات على رأسها تقرير مؤشر التضخم بالأسواق الأمريكية والذي سيشكل الاتجاه المقبل للفيدرالي بما سيؤثر علي حركة أسعار المعدن النفيس في البورصات العالمية وتشير التوقعات الي تراجع التضخم السنوي والذي بلغ 6.2٪ في يناير الماضي مقارنة ب 6.5٪ في ديسمبر بما قد يخفف من مخاوف الفدرالي، ويهدأ من تصاعد معدلات الفائدة والتي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

السوق في انتظار مؤشر جديد لتحديد السعر

وينتظر السوق مؤشرا آخر لا يقل أهمية عن سياسة الفدرالي الأمريكي لتحديد السعر الجديد الذي قد تشهده الأسواق العالمية، وطبقا لأحدث تقارير المجلس العالمي للذهب – نشطت البنوك المركزية في العديد من دول العالم في رفع احتياطها من الذهب والذي تسبب في دعم شراء الذهب ورفع أسعاره خلال يناير الماضي فعلي سبيل المثال قام البنك المركزي الأمريكي للذهب بشراء 1136 طنًا ليصل لمعدلات قياسية.

كما تترقب الأسواق معرفة ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر لما سيشكله من أهمية في تحديد حجم الطلب العالمي، فاستمرار هذا الاتجاه سيساهم في بقاء الذهب فوق 1800 دولار.

كما تترقب الأسواق ما اذا كانت روسيا ستطرح المزيد احتياطها من الذهب للبيع لسد عجز الموازنة الذي تواجهه نظرا لتراجع إيراداتها من بيع الغاز وارتفاع مصروفاتها لتغطية تكاليف الحرب في أوكرانيا ومن المنتظر أيضا صدور تقرير حركة التجزئة والذي من المتوقع أن يتضمن ارتفاعا في حركة تجارة التجزئة نظرا إلى اعتدال الطقس في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من يناير الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه والذي شهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة بما يؤكد ارتفاع حركة الاستهلاك وزيادة في الأنفاق ويشكل ارتفاع مبيعات السيارات والذي كان قويا بالأسواق الأمريكية مؤشرا عاما عن ارتفاع مبيعات التجزئة بشكل كبير.

وفي الوقت الحالي فان نطاق التداول المحتمل للذهب واسع جدًا، مع وجود دعم قوي حاليًا عند 1800 دولار للأوقية والمقاومة عند 1900 دولار.