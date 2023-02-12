كرم جبر: مسلسلات رمضان المقبل رفيعة المستوى وضوابط لعدم انتهاك كرامة المرأة والطفل

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن شهر رمضان المقبل سيشهد محتوى درامي من مسلسلات فنية رفيعة المستوى.

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة استخدام المنصات الإعلامية في نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وعلى مستوى الاعلانات في شهر رمضان، قال كرم جبر، إنه تم التأكيد من قبل المجلس الأعلى للإعلام في بعض الإعلانات المقرر عرضها في رمضان المقبل، ألا يتم استخدام الأطفال والمرأة في انتهاك كرامتهم بالإعلانات.

وفي سياق متصل، لفت رئيس المجلس الأعلي للإعلام، إلى أن الفترة الماضية، شهدت وجود وجوه إعلامية شبابية جديدة في كثير من القنوات بشكل غير مسبوق، ولعل في مقدمتها «القاهرة الإخبارية»، فضلا عن تقديمهم الكثير من البرامج ومنهغا «الدوم» الذي تقدمه شابة عمرها 18 عاما.

وتعقيبا على حديث «النواب»، أوضح كرم جبر، أنه لا يستطيع أحد أن يفرض في النهاية على قناة، اختيار مذيعين بعينهم أو استبعاد آخرين.

التوجيه الدرامي

وحول فكرة التوجيه الدرامي نحو قضايا بعينها، أوضح «جبر»، أن دور المجلس الأعلى ليس التوجيه، إنما وضع ضوابط محددة للمسلسلات، مثلا ألا يكون هناك إهانه للأطفال أو نشر الرذيلة، وفي النهاية يجب أن نعلم أن تكلفه أقل مسلسل إنتاجيا حاليا، تتراوح بين 30- 40 مليون جنيه، والمنتج الخاص لابد أن يضمن أن يكون هناك عائد إلى جانب دوره الاجتماعي.