«الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني» موضوع مؤتمر «الأعلى للشؤون الإسلامية»

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مع الدكتور محمد عزت محمد، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وقيادات المجلس، اليوم، وذلك لاختيار عنوان المؤتمر المقبل.

واستقر الأمر على أن يكون عنوان المؤتمر المقبل «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة» ويتناول المحاور التالية:

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

الفتوى الإلكترونية

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي وتصحيح المسار.