«الشئون الإسلامية»: الاهتمام بالأئمة جزء من خطة إصلاح الخطاب الديني

قال الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن إصلاح حال الأئمة هو جزء هام جدًا من إصلاح الخطاب الديني، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس السيسي بوضع الأئمة واجتماعه مع وزير الأوقاف بصورة ربع سنوية، كما أن رسالة الاهتمام بالأئمة سواء على المستوى المالي أو على مستوى العلمي أو مستوى التدريب هي رسالة مستمرة لأهمية هذا الدور.

تحسين الحالة المادية وإعداد خطيب يساهم في مواجهة الفكر المتطرف

وأضاف هندي في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أنه أصبح من المعلوم بالضرورة أن حالة الإمام المادية والعلمية والتدريبية، أمر في غاية الأهمية لمواجهة الفكر المتشدد لتحسين الخطاب الديني، وتقديمه للناس بشكل سلس وعصري، وبشكل يدعو للتعايش وفهم وقبول الآخر.

تجديد الخطاب الديني

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأزمة التي تواجه تجديد الخطاب الديني هي حضور الخطاب الوسطي الذي يعبر عن صحيح الدين محل الخطاب الذي يعبر عن الجماعات المتطرفة، وهو جهد كبير جدًا لابد أن تقوم به الجهات المعنية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية هي وجه الوسطية والاعتدال وقبول الآخر والحفاظ على تجديد الخطاب الديني بشكله الصحيح مع الحفاظ على الأسس والثوابت التي جاء بها القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم.