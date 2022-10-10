«الفتوى الإلكترونية بالأزهر»: حملات تستهدف تطبيق النصوص الدينية

هنأ الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، المصريين بمناسبة المولد النبوي الشريف الذي جاء تزامنًا مع احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف إنما هو احتفال بأن المسلمين من أمة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، واستعادة لأمجاد الأمة الإسلامية على كل المستويات، كالعبادة والأخلاق والقيم والسلوك والإحسان إلى الجار والآداب العامة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان.

حملات الأزهر الشريف

وأضاف الحديدي، في حوار مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن الحملات التي يطلقها الأزهر الشريف كحملة «ولد الهدى» التي أطلقت بمناسبة المولد النبوي الشريف، والتي يتم إطلاقهم من خلال إدارات الأزهر المتنوعة كمركز الأزهر العالمي للفتوى ومجمع البحوث العلمية، يتم إعداد محتواها العلمي من خلال فريق متخصص من علوم الدين والشريعة وعلوم التربية والسلوك ليكون هناك نوع من المزج للاستفادة من النصوص الدينية وتطبيقها على أرض الواقع يعيشه الناس بأخلاقهم وقيمهم وسلوكهم، حتى لا يقتصر دور الأزهر الشريف على نشر المحتوى الديني كنصوص مجردة بصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال البرامج التليفزيونية، ليتخطى ذلك إلى التحلي بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم.

سبب إنشاء المركز وطريقة عمله

وأوضح مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية تم إنشائه ليواكب حركة العصر المتسارعة ولغة الشباب ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم المركز برصد الحالة العامة الموجودة بالمجتمعات، وانتقاء بعض الظواهر للتحليل والدراسة والمعالجة وإبراز الرد على الصفحات أو على الكتب او من خلال النزول للميدان بالمحافظات أو النزول للجامعات وإعداد لقاءات بها، حيث يتم تخصيص لقاء اسبوعي للجامعات، مشيرًا إلى استهداف المركز إلى إقامة أكبر عدد من اللقاءات من خلال فريق عمل مكون من 20 عضو من اعضاء المركز.