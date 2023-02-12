الكاتب الصحفي أبو السعود محمد المرشح لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين يعلن برنامجه الانتخابي

أعلن الكاتب الصحفي أبو السعود محمد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، برنامجه الانتخابي، الذي استهدف إحياء لجنة الإسكان والمشروعات، باعتبارها واحدة من اللجان شديدة الأهمية في النقابة، خاصة لشباب الصحفيين وأبناء الزملاء.

وقال أبو السعود محمد، إن الحديث عن إحياء لجنة الإسكان والمشروعات لم يأت للدعاية الانتخابية، وإنما هدف حقيقي في حاجة إلى تحقيقه، بعدما مرت اللجنة بتوقف طويل خلال الفترة الماضية، إذ سبق وعمل على توفير وحدات للزملاء متنوعة الأسعار والمصادر، بلغت نحو 1500 وحدة سكنية في العديد من المدن الجديدة، فضلا عن توفير عدد من المقابر بلغت نحو 300 مقبرة للزملاء من المسلمين والمسيحيين.

انتخابات نقابة الصحفيين

وتابع أبو السعود محمد، أنه حقق من خلال اللجنة دخلا مستمرا للنقابة، بلغ حتى الآن نحو 10 ملايين جنيه من خلال رسوم بيع وحدات «مدينتي» المتكرر، ولأن اللجنة ليست لجنة إسكان فقط، فمسماها الكامل هو لجنة الإسكان والمشروعات، وضع اللبنة الأولى لمشروع مستشفى الصحفيين بالحصول على قطعة أرض بالسادس من أكتوبر، وسيعمل خلال المرحلة المقبلة على استكمالها.

ويوضح المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، في رؤيته الجديدة لإحياء لجنة الإسكان، أن اللجنة يجب ألا تتوقف عن توفير وحدات سكنية من وزارة الإسكان أو الأوقاف فقط، لكن لابد أن يحصل الصحفيون على أراضٍ مختلفة لبناء وحدات سكنية أو مصيفية أو حتى زراعية بأسعار مناسبة، وهو ما يستلزم البدء فورا في:

جمعية إسكان الصحفيين

- تأسيس جمعية إسكان الصحفيين وأسرهم لتكون أحد أذرع لجنة الإسكان التي توفر إسكانا مناسبا لجميع الزملاء وأبنائهم.

- تفعيل بروتوكولات التعاون مع وزارة الإسكان التي تؤكد أحقية النقابة تخصيص وحدات سكنية متنوعة ومناسبة الأسعار للشباب في كل محافظات مصر.

- تشكيل مجلس أمناء من الحاجزين بمدينة الصحفيين المتعثرة، يكون له كل الصلاحيات الفعلية، وإعلام جميع الحاجزين بالوضع الراهن دون تزييف للحقيقة، لحل المشكلة بأسرع وقت.

- السعي للحصول على وحدات جاهزة التسليم في الشركات الخاصة مثل مدينتي والرحاب وشركات أخرى بالتقسيط في مناطق متعددة تتناسب مع دخل الزملاء.

- تشكيل مجلس أمناء من الصحفيين والمهتمين لاستكمال حلم إنشاء مستشفى الصحفيين.

ومن هذا المنطلق، أعلن أبو السعود محمد، أنه بدأ في تسجيل أسماء الزملاء الراغبين في الاشتراك بجمعية إسكان الصحفيين وأسرهم بداية من الغد، وذلك عن طريق تقديم صورة بطاقة شخصية، كارنيه النقابة، رقم التليفون، وإرسالها على «واتس اب» رقم 01009288302.