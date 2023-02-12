قناة «القاهرة الإخبارية»: احتجاجات في مدريد بسبب تردي المنظومة الصحية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مئات الآلاف من العاملين في القطاع الصحي في إسبانيا نظموا وقفات احتجاجية في مدريد، اليوم، ضد ما يقولون إنه تدمير لمنظومة الصحة العامة بسبب إجراءات الحكومة المحافظة للعاصمة، خاصة وكانت حكومة مدريد هدفًا للانتقادات في السنوات الماضية.

حكومة مدريد في مرمى الانتقادات

وأضافت القناة، خلال تقرير لها، أن حكومة مدريد في مرمى الانتقادات خاصة منذ بدء جائحة كوفيد-19 في 2020، بسبب ضعف تزويد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالموظفين، ويقول المحتجون إن الحكومة تفكك خدمات الصحة العامة، وتفضل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص.

وملأ المحتجون ساحة «بلاثا سيبيليس» وسط العاصمة الإسبانية، وهم يهتفون ويلوحون بالأعلام، بينما قدر متحدث باسم الحكومة الإقليمية أن عدد الذين شاركوا في المسيرة في شوارع وسط مدريد 250 ألفًا، بينما قدر المنظمون العدد بنحو مليون.

دعوة للحفاظ على منظومة الصحة العامة

وتظاهر آلاف العاملين في القطاع الصحي أيضًا في سانتياجو دي كومبوستيلا، الواقعة شمال غرب إسبانيا، اليوم الأحد، داعين إلى الحفاظ على منظومة الصحة العامة، وقالت الشرطة إن 20 ألفًا نزلوا إلى الشوارع، وفي نوفمبر الماضي، نظم عشرات الآلاف مسيرة في شوارع مدريد دعمًا للعاملين في القطاع الصحي والمطالبة بتحسين ظروف عملهم.