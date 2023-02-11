مراسل قناة القاهرة الإخبارية: لا توجد خيام كافية لاستقبال مشردي الزلزال في تركيا

قال عمر أحمد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في تركيا، إنّ عدد ضحايا الزلزال بلغ 22 ألف و327 ضحية و80 ألف و278 مصاب حتى الآن، وما زالت بعض المناطق تشهد محاولات البحث عن أشخاص ناجين، مشيرًا إلى أن الكثير من العائلات لا تستطيع الحصول على خيام كافية، إذ أنّ هناك نقص في الخيام، إذ أن عائلتين على الأقل تسكنان في خيمة واحدة، وهناك الكثير من العائلات التي تعيش في السيارات، والبعض الآخر يقفون في الشارع، رغم أن درجات الحرارة في الليل تصل إلى -15 درجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc، أن آخر معجزة تحققت كانت بعد 137 ساعة، حيث خرج أحد الناجين من تحت الأنقاض، وهناك بعض الأماكن التي لا تزال فيها فرق تحاول إيجاد ناجين، ولكن يمكن القول إن الأعمال بدأت تتجه نحو إزالة الأنقاض دون التأمل بالعثور على ناجين.

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية في تركيا، أنّ عملية إيجاد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا على قيد الحياة تخضع إلى عدة معايير، إذ أنّ الكاميرات الحرارية والكلاب المدربة عندما يشكون في وجود شخص على قدي الحياة يحاولون التنصت بأجهزة عالية الدقة، حتى أن هذه الأجهزة يمكنها سماع دقات قلب الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض.

رائحة الجثث بدأت تفوح من المنطقة

وأشار، إلى أنّ رائحة الجثث بدأت تفوح من المنطقة وأصبح هناك تهديد بوجود كوارث بيئية بسبب التلوث وانتشار الأمراض، وهناك تخوف من انتشار الأوبئة بسبب الجثث أو عدم نظافة المنطقة.