أستاذ جيولوجيا لقناة القاهرة الإخبارية: من المتوقع حدوث زلزال آخر في تركيا

قال الدكتور أحمد الملاعبة، أستاذ الجيولوجيا، إن المناطق التي حدث بها الزلزال الكبير في تركيا شهدت زلازل عبر التاريخ أيضا كبيرة، فسجلها الزلزالي كبير للغاية، إذ شهدت في عام 1935 و1999 و2020 زلزالًا كبيرًا، إضافة لسلسلة من الزلازل الأخرى.

منطقة تكتونية نشطة

وأضاف «الملاعبة»، خلال اتصال عبر «سكايب» على قناة القاهرة الإخبارية، أنه من المتوقع حدوث زلزال آخر، نظرًا إلى أنها منطقة تكتونية نشطة عليها فوالق كبيرة، وعليها ضغط عمراني شديد في هذه المنطقة.

ولفت إلى أن الزلزال كان بقوة 7.8 درجة بمقياس ريختر، وتبعه عدة زلازل منها 3 زلازل رئيسية، بقوة 6 درجات بمقياس ريختر، إضافة لزلازل أخرى أقل في الشدة بقوة تتراوح ما بين 4 و 5 درجات، وهذه الزلازل غير مخيفة وتسجل يوميًا في قاع البحر المتوسط.

لا يمكن التنبؤ بالزلازل

وأشار إلى أن الحركات الزلزالية مقسمة لثلاث صفائح رئيسية وهي: الصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية والصفيحة الأوراسية، مؤكدًا أنه لا يمكن التنبؤ بالزلزال، نظرًا لأنه سريع ومفاجئ.