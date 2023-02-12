«التعليم»: إنهاء حركة التنقلات بين قدامى المعلمين تمهيدا لتسكين الجدد

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وجّه المديريات بإنهاء حركة التنقلات بين قدامى المعلمين تمهيدًا لتسكين المعلمين الجدد في إطار مسابقة الـ 30 ألف معلم، موضحًا أن الفائزين في المسابقة سوف يحصلون على تدريب لياقة بدنية وذهنية لمدة أسبوعين ودورة تربوية لمدة أسبوع وبعد ذلك يستلمون العمل.

توزيع الكتب الدراسية

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه تم البدء في توزيع الكتب الدراسية للطلاب على مستوى الجمهورية، على أن يتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن هناك مدرسة حجبت نتيجة الطلاب لعدم دفع مصروفات الكتب.

عدم ربط النتيجة بالمصروفات

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أصدر توجيها سريعا بعدم ربط النتيجة بالمصروفات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أي شكوى ترد الوزارة من أي إدارة تعليمية أو مدرسة يتم التعامل معها على الفور بجدية شديدة.