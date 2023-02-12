وزير الكهرباء يوافق على تغيير شبكات أبيس في الإسكندرية

وافق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، على الطلب المقدم من النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، أمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، عضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، بشأن تغيير شبكات كهرباء منازل قرى 7\4 و 7\5 بأبيس التابعة لدائرة محرم بك.

صعوبات في كهرباء أبيس بالإسكندرية

وبحسب بيان عضو مجلس النواب، فإن كابلات الكهرباء بهذه القرى متهالكة من زمن بعيد، ولم يحدث تغيير، كما حدث في باقي القرى، ولم تعد الكابلات تتحمل الضغط الموجود خاصة مع زيادة الكثافة السكانية.

واكد «جبريل» أنه بناء على الطلب وافق وزير الكهرباء، على بدء العمل في أعمال تطوير وإحلال وتجديد كامل للشبكة المغذية للمشتركين بالقرى، وجرى إدراجها بالخطة الاستثمارية للشركة بالعام المالي الحالي.

تفاصيل تطوير كهرباء أبيس

ووافق الوزير على تطوير ورفع كفاءة شبكات الكهرباء لهذه القرى بمد شبكة هوائية جديدة، بطول 8665 م، 9 كيلو متر تقريبا، وكابلات أرضية بطول 440 مترا، وكذلك تركيب أعمدة إضاءة جديدة لرفع الشبكة عليها بعدد 77 عامودا.

وتقدم النائب محمد جبريل، بخالص الشكر والتقدير إلى الوزير محمد شاكر، والمهندس إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، على سرعة الاستجابة والعمل دائما على خدمة المواطنين.