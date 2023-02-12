«قومي المرأة» يشيد بتمثيل المستشارة داليا محمود ادعاء النيابة العامة في المرافعة

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بقرار المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإسناد تمثيل النيابة العامة إلى السيدة داليا محمود وكيلة النائب العام في مرافعتِها اليوم أمام محكمة الجنايات.

دعم تمكين المرأة المصرية

وعبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار، ووصفته بـ«التاريخي»، مؤكدة أن إشراك عضوات النيابة العامة في كل الأعمال القضائية أسوة بزملائهن الأعضاء يعد تأكيدا على ايمان النائب العام بكفاءة المرأة التي تؤهلها للقيام بجميع المهام التي توكل إليها، كما تعد استكمالاً لنهج الدولة في دعم تمكين المرأة المصرية.

ويتقدم المجلس بخالص التهاني إلى السيدة داليا محمود وكيلة النائب العام لكونها أولى سيدات مصر، وأولى عضوات النيابة العامة اللاتي تمثل الهيئة الاجتماعية في مقام الادعاء للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري، ويتمنى كل التوفيق والسداد لها ولجميع عضوات النيابة العامة.

وكيلة النائب العام

داليا محمود وكيلة النيابة العامة، ألقت المرافعة اليوم في قضية النيابة العامة رقم 16076 لسنة 2022 جنايات مركز كرداسة، التي قدمت فيها متهما بارتكاب جريمة قتل محام عمدا مع سبق الإصرار في كرداسة بالجيزة.