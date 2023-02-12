المؤبد لشخصين قتلا شابا في مشاجرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لمتهم حضوريا، والآخر غيابيا، لقتلهما شاب في مشاجرة بقرية السيفا بطوخ.

وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد علي إبراهيم، ووكيل النيابة محمد رمضان.

تفاصيل أمر الإحالة

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9013 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، المقيدة برقم 2399 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أنه في يوم 13 أبريل العام الماضي، قتل كل من: كريم عربي عباس محمد الأخضر، 20 سنة، قهوجي، مقيم في شارع النادي بقرية السيفا مركز طوخ، ومحمد حمدي السيد الأخضر، هارب، المجني عليه علي شكري عباس محمد، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لهذا الغرض سلاح ناري «فرد خرطوش» موضوع التهمة اللاحقة، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه أعيرة نارية من السلاح الناري حوزته قاصدًا من ذلك قتله وإزهاق روحه، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره، محرزًا سلاح ناري «فرد خرطوش»، وذلك على النحو المبين بالأوراق - حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش».

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا ذخائر تستعمل على السلاح الناري السالف البيان، دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.