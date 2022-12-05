جنايات بنها لـ قاتل أمه: قتلت سبب وجودك في الدنيا.. وجزاؤك الإعدام

نهر المستشار محمود محمد البريري، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بنها، المتهم بقتل والدته قبيل النطق بالحكم عليه بالإعدام.

وقال القاضي للمتهم أثناء محاولته الدفاع عن نفسه ونفي التهمه «قتلت أمك سبب وجودك في الدنيا، وقتلتها علشان شقة، بدلا من أن تفديها قتلتها، وهتكت روحها، وجزاؤك الإعدام».

ونطق القاضي الحكم بإعدام المتهم عقب ورودد الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، وبرّأت المحكمة جدة المتهم لأبيه وعمته من تهمة التحريض والمشاركة في الجريمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، رئيس محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.

أمر إحالة المتهم بقتل أمه في كفر شكر لجنايات بنها

وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى «محمود. ص. ع»، 23 سنة، مزارع، لمحكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجني عليها «فاطمة. ع. أ»، ربة منزل، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم على قتلها وأعد سلاحا أبيض «سكين»، إثر مشادة نشبت بينهما لوجود خلافات سابقة بشأن حيازة منزل ملك المجني عليها.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أعد سكينا وباغت المجني عليها بطعنة نافذة استقرت بالبطن، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها كما حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض «سكين» وبغير مسوغ قانوني.

تفاصيل مقتل أم على يد ابنها بسبب شقة

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة كفر شكر حول الواقعة، وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليها ونشبت على إثرها مشاجرة قام خلالها بطعن المجني عليها بسلاح أبيض «سكين» أدى إلى وفاتها قاصدًا من ذلك قتلها، كما أنه كان دائم التعدي على المجني عليها بالسب والشتم والضرب.

كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، يفيد بمصرع ربة منزل تدعى «فاطمة ع» داخل مسكنها بقرية برقطا دائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلها «م. ص» إثر خلافات بينهما على ملكية شقة، فقام على إثرها بطعنها بسكين أودى بحياتها وتم نقلها لمستشفى كفر شكر المركزي.

وكانت محكمة الجنايات قد أحالت أوراق الدعوي لفضيلة مفتي الديار المصرية للتصديق على حكم إعدام المتهم، وتحددت جلسة اليوم الاثنين 5 نوفمبر للنطق بالحكم.