شاب متهور ينهي حياة «زينة» خلال عودتها من درس خصوصي.. كواليس محزنة تحكيها الأسرة

«تنبأت بوفاتها قبل الحادث بأيام»، بهذه الكلمات روت والدة الطفلة «زينة ماهر» صاحبة الـ15 عاما، الطالبة بالصف الأول الثانوي، ضحية الدهس بسيارة مسرعة أعلى المحور المركزي أمام أحد المولات القريبة من ميدان الحصري، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، خلال عودتها من درس خصوصي، وجرى نقلها إلى المستشفى في اللحظات الأخيرة في حياتها، إلا أنها فارقت الحياة بعد مرور 3 أيام متأثرة بإصابتها.

حادث دهس مرعب

سائق متهور، وحادث دهس مرعب، مشهد مؤلم انتهى بوفاة الطفلة «زينة»، رصدته كاميرات المراقبة، وقت انحراف المتهم بسيارته حيث كان يسير بسرعة جنونية، ما نتج عنه الحادث المؤسف، وجرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول أكتوبر، حمل رقم 12651 جنح أول أكتوبر 2022.

أسرة الطفلة تروي التفاصيل

وروى الدكتور ماهر والد الطفلة، تفاصيل الحادث الأليم في حديثه لـ«الوطن» قائلا: «أنا وصلت بنتي لمكان بتاخد فيه درس خصوصي لغة عربية في أكتوبر يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر من العام الماضي 2022، وكانت طالبة في الصف الأول الثانوي، وخلال عودتها صدمتها سيارة تسير بسرعة جنونية قامت بحدفها على بعد 20 متر، كان يقودها شاب متهور يسير بسرعة جنونية، وفر هاربا تاركها تنزف وهي ملقاة على الطريق».

وأكمل: شقيق زميلة لـ«زينة» وقت الحادث كان متوقفا بجانب الطريق، وشاهد على الحادث ووثق السيارة المتسببة في الحادث كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان، الإصابات التي أدت لوفاة ابنتي زينة، كانت بحسب ما أوضح التقرير الطبي، كانت تهشم فى الجمجمة، وقطع جذر المخ وترشيح فى كل الجمجمة، وغيبوبة تامة وكدمات بالرئتين، وتوقف بعضلة القلب، حتى توفت بعد مرور 10 أيام من الحادث داخل المستشفى، مطالبين الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة.

تعرف على عقوبة القتل الخطأ

المحامي وائل نجم الخبير القانوني فسر عقوبة القتل الخطأ وفقًا لما ورد بالمادة 238 من قانون العقوبات كالتالي: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك».

وتابع في حديثه لـ«الوطن»، أن العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10.