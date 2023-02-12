حبس المتهم بالاتجار في المخدرات بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الحدائق بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، في الجلسة التي عقدت لسماع أقوال المتهم في التهم المنسوبة إليه، وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لتحليلها وموافاتها بالتقارير الفنية.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بمنطقة الحدائق في القاهرة، وتخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها في ذات المنطقة من أجل تحقيق الأرباح.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم اعترف بحيازته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام بقصد الاتجار، وسلاح أبيض «مطواة» بقصد الدفاع، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول.

ضبط المتهم

أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة من وجود عنصر اجرامي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة مركز شرطة الحدائق بالقاهرة

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل لمرتكب الواقعة واستهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

العقوبة القانونية المتوقعة تصل للإعدام

وقال المحامي محمود عبدالله خلال حديثه لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأشار الخبير القانوني إلى أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير أو مواد طبيعية، ويكون الحبس لمدة سنة ولا يصل فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.