وفد حزب «مصر أكتوبر» يزور مصابي حادث انهيار عقار دمنهور بالبحيرة

زار وفد رسمي من حزب «مصر أكتوبر»، بتوجيهات من الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، واللواء محمود فريد خميس الأمين العام بالحزب، مستشفى دمنهور التعليمي، لزيارة مصابي حادث انهيار عقار دمنهور بمحافظة البحيرة، وراح ضحيته 6 أشخاص منهم 3 أطفال لقوا مصرعهم، إضافة إلى 23 شخصا مصابا، وذلك لتقديم الدعم اللازمة للمصابين وذويهم وتسهيل الإجراءات مع إدارة المستشفى.

وفد حزب «مصر أكتوبر» في دمنهور

وضم الوفد كلًا من الدكتورة داليا هندي أمينة المرأة المركزية بالحزب، ونادية الطحان، والدكتور محمد الصعيدي، ومصطفي الحداد، ومحمد البنا، وعدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة.

وقدم وفد حزب مصر أكتوبر، عدداً من المساعدات العينية للمصابين، مؤكداً علي الوقوف بجانب المصابين وذويهم بتقديم كافة سبل الدعم اللازم، وكذلك تقديم الدعم اللازم لأسر ضحايا الحادث الأليم.

انهيار عقار البحيرة

وكانت مدينة دمنهور بالبحيرة، قد شهدت انهيار عقار مكون من 4 طوابق، مما أدى إلى وفاة 5 اشخاص وإصابة 24 آخرين بإصابات مختلفة فى أنحاء الجسم.