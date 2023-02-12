اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. القدس عنوان الصمود

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي.

الصفحة الأولى:

- القدس عنوان الصمود

- الجامعة العربية تستضيف مؤتمر القدس بمشاركة قادة مصر والأردن وفلسطين

- مصر ضيف شرف القمة العالمية للحكومات في «دبي»

- «إيجبس 2023».. ملتقى صُناع الطاقة

- «العودة للمدارس».. تضحيات رجال الشرطة أول حصة في التيرم الثاني

- توجيهات رئاسية بتعزيز الأمن الغذائي ومنظومة تخزين السلع

- «للشتا وجوه كتير.. حلوة»

- أكلات مصرية تحمي من الأمراض ومبادرات لإنقاذ الحيوانات

الصفحة الثانية:

- «القدس» عنوان الصمود

- «السيسي» لـ«الشعب الفلسطيني»: قضيتكم أولوية مصرية وعربية

- الرئيس الفلسطيني: القدس تحتاج إلى تكاتف الأمة وسنتوجه للأمم المتحدة

الصفحة الثالثة:

- العاهل الأردني: مستمرون في بذل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية

- «أبوالغيط»: القدس تئن من احتلال غاشم.. وحل الدولتين «البديل العقلاني» لإنهاء الصراع

- قيادي بحركة «فتح»: الدور المصري في دعم الفلسطينيين مفخرة لكل عربي

- 19 بندا لحماية المدينة المقدسة في ختام المؤتمر

الصفحة الرابعة:

- الرئيس يفتتح مؤتمر مصر الدولي للبترول ويتفقد معرض «إيجبس 2023»

- «البترول»: «إيجبس» أكبر منصات الطاقة الإقليمية والعالمية.. وقبلة المهتمين بصناعة البترول والغاز

- الأمين العام لمنظمة «أوبك»: دور مصر ريادي في أسواق الطاقة

- رئيس جمعية مستثمري الغاز: المؤتمر فرصة عظيمة لعرض الإنجازات.. ولدينا اكتشافات أبرزها حقل النرجس

الصفحة الخامسة:

- جلال عامر ..«الحكيم الساخر»

- «الوطن» تحتفي بالكاتب الكبير في الذكرى الـ 11 لرحيله من ضمن سلسلة «فرسان الكلمة»

- «الطروحات».. آلية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي

- «المصري للدراسات»: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» قسمت الاقتصاد إلى 3 قطاعات رئيسية

الصفحة السادسة:

- «للشتا وجوه كتير.. حلوة»

- أكلات مصرية تحمي من أمراض «البرد» والرفق بالحيوان «واجب»

- منظومة رصد للوضع الوبائي بهدف الوقاية من أمراض الشتاء

- روشتة الوقاية من «البرد».. الغذاء الصحي وعدم التهاون مع الأعراض التنفسية

- تجار السعادة بالشوارع في «عز البرد».. «حمص وبليلة.. شفا ودفا»

الصفحة السابعة:

- عمال وغطاسو «الصرف الصحي».. أبطال مواجهة مياه الأمطار في الشوارع.. مدرَّبون «نظري وعملي» على التحرك السريع

- استشاري تغذية: تناول «العدس والنشويات» تدفئة وتقوية للمناعة

- طبيبة بيطرية تعيد الحياة للحيوانات الضالة بالإسكندرية.. و«عمرو» وفريقه يوفرون الطعام والعلاج لها بالقاهرة

- مبادرات الرفق بالحيوان.. «أكل وشرب وإسعافات أولية وتدفئة»

الصفحة الثامنة:

- الأهلي يتحدى الإجهاد

- تأكد غياب 5 لاعبين عن لقاء الهلال السوداني.. ونقل التدريبات خارج «التتش» بسبب الإصلاحات.. و«غالي» يدير ملف الكرة

- أشغال بدنية شاقة للاعبي منتخب الشباب قبل «أمم أفريقيا»

- الزمالك ضيفا على سموحة بالدوري

- «فيريرا» يجري تغييرات في التشكيل

- «كلوب» يرفض الهروب من أزمات «الريدز» ومباراة إيفرتون لتصحيح الأوضاع