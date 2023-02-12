اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. القدس عنوان الصمود
كتب:
محمود البدوي
08:53 م | الأحد 12 فبراير 2023
عدد الوطن غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي.
الصفحة الأولى:
- القدس عنوان الصمود
- الجامعة العربية تستضيف مؤتمر القدس بمشاركة قادة مصر والأردن وفلسطين
- مصر ضيف شرف القمة العالمية للحكومات في «دبي»
- «إيجبس 2023».. ملتقى صُناع الطاقة
- «العودة للمدارس».. تضحيات رجال الشرطة أول حصة في التيرم الثاني
- توجيهات رئاسية بتعزيز الأمن الغذائي ومنظومة تخزين السلع
- «للشتا وجوه كتير.. حلوة»
- أكلات مصرية تحمي من الأمراض ومبادرات لإنقاذ الحيوانات
الصفحة الثانية:
- «القدس» عنوان الصمود
- «السيسي» لـ«الشعب الفلسطيني»: قضيتكم أولوية مصرية وعربية
- الرئيس الفلسطيني: القدس تحتاج إلى تكاتف الأمة وسنتوجه للأمم المتحدة
الصفحة الثالثة:
- العاهل الأردني: مستمرون في بذل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية
- «أبوالغيط»: القدس تئن من احتلال غاشم.. وحل الدولتين «البديل العقلاني» لإنهاء الصراع
- قيادي بحركة «فتح»: الدور المصري في دعم الفلسطينيين مفخرة لكل عربي
- 19 بندا لحماية المدينة المقدسة في ختام المؤتمر
الصفحة الرابعة:
- الرئيس يفتتح مؤتمر مصر الدولي للبترول ويتفقد معرض «إيجبس 2023»
- «البترول»: «إيجبس» أكبر منصات الطاقة الإقليمية والعالمية.. وقبلة المهتمين بصناعة البترول والغاز
- الأمين العام لمنظمة «أوبك»: دور مصر ريادي في أسواق الطاقة
- رئيس جمعية مستثمري الغاز: المؤتمر فرصة عظيمة لعرض الإنجازات.. ولدينا اكتشافات أبرزها حقل النرجس
الصفحة الخامسة:
- جلال عامر ..«الحكيم الساخر»
- «الوطن» تحتفي بالكاتب الكبير في الذكرى الـ 11 لرحيله من ضمن سلسلة «فرسان الكلمة»
- «الطروحات».. آلية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي
- «المصري للدراسات»: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» قسمت الاقتصاد إلى 3 قطاعات رئيسية
الصفحة السادسة:
- «للشتا وجوه كتير.. حلوة»
- أكلات مصرية تحمي من أمراض «البرد» والرفق بالحيوان «واجب»
- منظومة رصد للوضع الوبائي بهدف الوقاية من أمراض الشتاء
- روشتة الوقاية من «البرد».. الغذاء الصحي وعدم التهاون مع الأعراض التنفسية
- تجار السعادة بالشوارع في «عز البرد».. «حمص وبليلة.. شفا ودفا»
الصفحة السابعة:
- عمال وغطاسو «الصرف الصحي».. أبطال مواجهة مياه الأمطار في الشوارع.. مدرَّبون «نظري وعملي» على التحرك السريع
- استشاري تغذية: تناول «العدس والنشويات» تدفئة وتقوية للمناعة
- طبيبة بيطرية تعيد الحياة للحيوانات الضالة بالإسكندرية.. و«عمرو» وفريقه يوفرون الطعام والعلاج لها بالقاهرة
- مبادرات الرفق بالحيوان.. «أكل وشرب وإسعافات أولية وتدفئة»
الصفحة الثامنة:
- الأهلي يتحدى الإجهاد
- تأكد غياب 5 لاعبين عن لقاء الهلال السوداني.. ونقل التدريبات خارج «التتش» بسبب الإصلاحات.. و«غالي» يدير ملف الكرة
- أشغال بدنية شاقة للاعبي منتخب الشباب قبل «أمم أفريقيا»
- الزمالك ضيفا على سموحة بالدوري
- «فيريرا» يجري تغييرات في التشكيل
- «كلوب» يرفض الهروب من أزمات «الريدز» ومباراة إيفرتون لتصحيح الأوضاع