«حماة الوطن»: دعم الرئيس للتعاون البرلماني بين الدول العربية ضمان للاستقرار

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان العربي، أن الدول العربية تواجه تحديات كثيرة فرضتها الظروف العالمية خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على اقتصاديات الدول، مشيرا إلى أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعاون البرلماني بين الدول العربية ضمان للاستقرار.

دعم التكاتف بين الدول العربية

وأضاف أنه خلال مشاركته مع وفد البرلمان العربي في افتتاح المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية برئاسة النائب عادل العسومي وبحضور السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتشيف شارومبيرا رئيس برلمان عموم إفريقيا ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، أن البرلمان العربي يلعب دورا محوريًا لدعم التكاتف بين الدول العربية خاصة في الأزمات والمحن.

وأكد أن الأمن الغذائي من أهم المشكلات التي تواجه المنطقة العربية؛ لذا علينا جميعا أن نتكاتف للتصدي لها خاصة أنها استغرقت وقتا طويلا في حلها ولا تزال عصية على الحل حتى الآن.

دفع عملية التكامل بين الدول العربية

وأثنى نصير على ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلاله استقباله اليوم وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية على دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية؛ بما يساهم في تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل بين الدول العربية لتحقيق الاستقرار والتنمية.