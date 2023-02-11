«حماة الوطن» لنشأت الديهي: نسعى لإنشاء 100 مركز لتدريب المرأة المعيلة

قالت الدكتورة راندة مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أمين المرأة بحزب حماة وطن، إن الحزب أطلق مبادرة «طاقات الوطن المنتجة» بهدف تمكين المرأة، مشيرة إلى أن الحزب بدأ في إنشاء مراكز لتدريب المرأة المعيلة، وتعليم المرأة الكثير من الحرف اليدوية، ومحو الأمية سواء الأمية الكتابية أو التكنولوجية.

إنشاء 100 مركز في مصر

وتابعت «مصطفى»، خلال مداخلة مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية Ten، أن الحزب ينظم قوافل توعية لتنظيم الأسرة، ومد نشاطه لإنشاء 100 مركز تدريب في مصر، وتم الانتهاء من 20 مركزا خلال الوقت الحالي، مضيفة أن الحزب بدأ العمل مع مبادرة حياة كريمة من أجل دعم الإنسان المصري في جميع المجالات.

افتتاح مراكز لتدريب المرأة في الصعيد

ولفتت إلى أن الصعيد لديه مكانة متميزة لدى حزب حماة الوطن، ولذلك افتتح أكثر من مركز لتدريب المرأة في محافظات الصعيد، وتقوم بتعليم المرأة الكثير من الحرف.

وأشارت إلى أن مصر في أمس الحاجة لكل حزب، وللمجتمع المدني أيضا؛ للعمل مع الحكومة، معقبة: «لازم الجميع يشتغل عشان مصر تبقى قد الدنيا».