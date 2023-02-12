أسباب قلة حركة الجنين في الشهر السابع.. سوء تغذية وارتفاع ضغط الدم

مع بداية الشهر الخامس تبدأ الأم تشعر بحركة الجنين بداخلها، إذ تنتابها حالة من السعادة والبهجة، وتتبدل حالتها إلى الخوف والقلق عند قلة حركة الجنين في الشهر السابع بالتحديد، وخاصة إذا انخفضت الحركة لمدة طويلة أو بشكل مفاجئ، وترصد «الوطن» في هذا التقرير، الأسباب التي تؤدي إلى قلة حركة الجنين في الشهر السابع.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور عمر القاضي، استشاري النساء والتوليد، إن قلة حركة الجنين في الشهر السابع، يمكن أن تواجه العديد من السيدات، وذلك يعود إلى عدة أسباب متنوعة، أهمها سوء التغذية للأم، أو ارتفاع ضغط الدم لديها، فضلا عن تعرض الجنين لأمراض تضعف جهازه الحركي والتفاف الحبل السري عليه.

قلة حركة الجنين في الشهر السابع

وتابع «القاضي» خلال حديثه مع «الوطن»، أن كبر حجمه عن الطبيعي، يؤدي إلى قلة حركة الجنين في الشهر السابع، فضلا عن نقص السائل حوله، وكثافة البطانة الحامية للجنين، جميعها أسباب تؤدي إلى قلة حركة الجنين، موضحا أن يمكن أن يكون الجنين في حركته الطبيعية لكن الأم لا تشعر بذلك، وذلك بسبب التعب الجسدي أو النفسي التي تمر به.

كيف تزيد حركة الجنين في الشهر السابع؟

ولزيادة حركة الجنين في الشهر السابع، يمكن استخدام عدة أساليب، أبرزها الراحة التامة للأم، وتناول بعض الأطعمة السكرية أو العصائر الطبيعية، الاستلقاء على البطن إذا كان الحمل في مراحله الأولى، أما إذا كان في مراحله الأخيرة يجب الاستلقاء على الظهر.

وأضاف استشاري النساء والتوليد، أن حركة الجنين في الشهر السابع، يمكن أن تكون 10 حركات في الساعة الواحدة، وذلك بسبب التغيرات التي تحدث للجنين في الشهر السابع، واستجابته للمؤثرات الخارجية مثل الصوت والألم، مشيرا إلى أن قلة حركة الجنين في الشهر السابع عن المعدل الطبيعي لا يثير القلق.

حركة الجنين الذكر في الشهر السابع

تختلف حركة الجنين من سيدة إلى أخرى، كما تختلف الحركة في شهور الحمل الأول، عن الحركة في الحمل الثاني أو الثالث، فضلا عن اختلاف حركة جنين عن آخر، وهناك بعض الدلالات التي توضح حركة الجنين الذكر في الشهر السابع، أبرزها حركته في الجزء العلوي من البطن، مصاحبة لحركة غير نشيطة وقليلة، فضلا عن الشعور الواضح لدى الأم بحركة جنينها ونبضاته القوية.

دلالات ظهور حركة الجنين الذكر

ما زالت دلالات توضيح حركة الجنين الذكر في الشهر السابع، تتوالى منها شعور الأم بحركة الجنين من ركلات وتلقبات منذ الشهر الرابع، كما أنها تشعر بحركته التي تكون عبارة عن ركلات بالأيدي أو الأرجل لمدة ثوانٍ معدودة ثم تتوقف، جميعها توضح حركة الجنين الذكر في الشهر السابع.

جدير بالذكر، أن السيدة الحامل عند دخولها الثلث الأخير من الحمل، ستبدأ في زيادة الوزن أكثر فأكثر، وهذا الوزن الزائد ضروري للغاية حفاظا على الحمل صحي، لذلك يجب ألا تحاول الأم إنقاص وزنها خلال هذا الوقت، لأن حرق مخازن الدهون الخاصة بها يمكن أن يطلق سموماً، خلال فترة الحمل، وتشعر الأم بحركة جنينها في البداية مثل فرقعة حبات الذرة، ومع تقدم الحمل تزداد بقوة ووضوح، وقد تتضح حركة الجنين في الشهر السابع أكثر في حالة الجلوس أو الاستلقاء.