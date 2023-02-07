عميد المعهد القومي للسكر لـ قصواء الخلالي: نعيش طفرة لم نشهدها منذ 25 سنة

أكد الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، أنّ المعهد للمرضى جميعا، مشددًا على أن القيادة السياسية، وجهت بتقديم خدمة متكاملة للسكر وتشخيصه المبكر وعلاجه، موضحًا: «نهتم بمراحل ما قبل السكر، تمكننا من وقاية المريض من الإصابة والسيطرة عليه وعلى مضاعفاته».

توجيهات من القيادة السياسية لأن يكون المعهد متكاملا

وأضاف «نبيل»، خلال لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن في السنوات الماضية، كانت هناك توجيهات من القيادة السياسية، لأن يكون هذا المعهد متكاملا لكل ما له علاقة بالسكر، مثل اكتشاف السكر المبكر، واكتشاف أي مضاعفات فور حدوثها.

وتابع عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء: «وفرنا في المعهد كل السبل الممكنة من تشخيص وغيرها، على مدار 25 سنة، لم نشاهد طفرة بمثل هذه الطفرة التي حدثت في السنوات الماضية، من توفير قسطرتين للمعهد القومي للسكر، بواقع قسطرة قلب وقسطرة طرفية، ووزارة الصحة والسكان تتابع حجم الإنتاج والعمل والجراحات التي تتم في المعهد وهذا أمر رائع».

تدشين وحدات متكاملة للسكر

وأوضح الدكتور إيهاب نبيل عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، أن المعهد بدأ يتحرك خطوة خارج حدوده لمستشفيات تعليمية من أجل تدشين وحدات متكاملة للسكر، من أجل التشخيص وتحديد مبكرا مرحلة السكر، من أجل الوقاية من المضاعفات.