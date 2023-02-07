رئيس هيئة الكتاب لـ قصواء الخلالي: المعرض استقبل 3 ملايين و700 ألف زائر هذا العام

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في هذه الدورة، حقق أرقاما غير مسبوقة منذ انتقاله لأرض المعارض الجديدة، موجها التحية لمركز مصر للمؤتمرات والمعارض على التنظيم بالغ الدقة هذا العام.

عدد الزوار

أضاف «بهي الدين»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن عدد الزوار في هذه الدورة لمعرض الكتاب، وصل إلى 3 ملايين و700 ألف زائر، لافتا إلى أن هذا العدد زار المعرض بسهولة ويسر، رغم الأرقام غير المسبوقة منذ 5 سنوات ماضية.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير من الزائرين، عكس حالة الوعي لدى المصريين، فالمصري لديه جينات ثقافية وأثبتها في معرض الكتاب.

وسائل الإعلام

وأشاد بدور وسائل الإعلام، وعلى رأسها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في التغطية الإعلامية فائقة الدقة، وتغطية كل الأحداث، لافتا إلى أن هذا العام كانت هناك روح وطنية وحالة من الملحمة الثقافية لدى المصريين.