تحصين 148 ألف رأس ماشية و46 ألف طائر في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، عن تم تحصين 148 ألف و951 رأس ماشية، منذ بدء الحملة من المستهدف تحصينه 157 ألف و621 رأس ماشية، منهم 119 ألف و157 أبقار، و34 ألف و31 أغنام، و4 آلاف و433 ماعز.

تحصين 42 ألف و760 طائر ضد الأمراض الوبائية

وتمكنت الحملات، من تحصين 42 ألف و760 طائر ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وتم تحصين 3 آلاف و650 طائرا بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير سوق واحد و4 رياشات، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 60 عينة ما قبل البيع من 4 مزارع بإجمالي 12 ألف طائر، كما تم منح 7 تصاريح نقل الطيور الحية، حفاظاً على الثروة الداجنة.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه تم إعدام ربع أمامي أيسر لعجل بقرى غير صالح للاستهلاك الآدمي لإصابته بالسل الموضعي، وذلك بعد إجراء الكشف البيطري بمجزر مطوبس.

الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

وأضاف «بشار»، إن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام تُمارس عملها خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بقرى المحافظة ما بين لجان ثابتة و متحركة مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية ومعدات لجان التوعية بالتنسيق مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات.

وتابع «بشار»، أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.