تحصين 128 ألفا و382 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تحصين 128 ألفا و382 رأس ماشية، منذ بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، من المستهدف تحصينه 157 ألفا و621 رأس ماشية، منهم 119 ألفا و157 بقرة، و34 ألفا و31 أغنام، و4 آلاف و433 ماعزا.

تحصين 32 ألفا و570 طائرا ضد الأمراض الوبائية

وذكر بيان صادر عن المديرية، أنه تم تحصين 32 ألفا و570 طائرا ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، تم تحصين بأجر 2600 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير سوق، و3 رياشات، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 34 عينة ما قبل البيع من 3 مزارع بإجمالى 14 ألف طائر، بالإضافة إلي منح 14 تصاريح لنقل الطيور الحية، كما تم التقصى النشط بـ5 منازل، تم خلالها جمع 15 عينة، حفاظاً على الثروة الداجنة.

إعدام ربع أمامي أيسر لعجل غير صالح للاستهلاك الآدمي

ومن جانبه، قال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه تم إعدام ربع أمامي أيسر لعجل بقرى غير صالح للاستهلاك الآدمي لإصابته بالسل الموضعي، وذلك بعد إجراء الكشف البيطري بمجزر مطوبس.

استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام

وأضاف «بشار»، أن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام تُمارس عملها من خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بقرى المحافظة ما بين لجان ثابتة ومتحركة مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة، ولجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية ومعدات لجان التوعية بالتنسيق مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات.

توعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين

وأضاف «بشار» أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين مواشيهم حتى تُحقق الحملة أهدافها المرجوة، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.