نقابة الفنانين الأردنية تعلن وفاة هيفاء الآغا

أعلنت نقابة الفنانين الأردنية برئاسة المخرج محمد يوسف العبادي، وفاة الفنانة هيفاء الآغا، مساء اليوم، مطالبين الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

نقابة الفنانين الأردنية تنعى هيفاء الآغا

وقالت نقابة الفنانين الأردنية، في بيانٍ: «إيمانًا بقضاء الله وقدره، ينعى نقيب الفنانين المخرج محمد يوسف العبادي، مجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين بأصدق مشاعر العزاء والمواساة الزميلة هيفاء الآغا، التي وافتها المنية ليلة الأحد.. ندعو الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعفوه ومغفرته وأن يجعل مثواها فسيح جناته ويلهم عائلتها ومحبيها والأهل الكرام جميل الصبر والسلوان».

وأوضحت النقابة أنها ستُعلن عن تفاصيل العزاء، خلال الساعات القليلة المُقبلة، فور تحديد أسرتها موعد الجنازة والعزاء.

وكانت آخر مُشاركة فنية للفنانة هيفاء الآغا من خلال فيلم «بنات عبد الرحمن»، بطولة صبا مبارك، حنان الحلو، فرح بسيسو، مريم الباشا، تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، إنتاج صبا مبارك وآية وحوش.

فيلم بنات عبد الرحمن

وتدور أحداث فيلم بنات عبد الرحمن، حول 4 شقيقات يختلفن عن بعضهن البعض في طريقة التفكير ونظرتهن للحياة، وتضطرهن ظروف اختفاء والدهن بشكل مفاجئ إلى عودتهن لمنزل الأسرة داخل حي للطبقة المتوسطة، والالتقاء من جديد في إطار مفاجآت ومفارقات غير متوقعة.