قصف عنيف لمنطقة تسيطر عليها روسيا في زابوريجيا.. أضرار بإمدادات الكهرباء

أعلن فلاديمير روجوف، المسؤول في الإدارة الموالية لروسيا على تطبيق تليجرام، أنه جرى الإبلاغ عن قصف عنيف اليوم على منطقة تسيطر عليها روسيا في مقاطع زابوريجيا، ما أدى إلى أضرار في إمدادات الكهرباء والمياه.

تضرر مرافق الكهرباء والمياه

وبحسب شبكة «سي إن إن»، قال روجوف، إن بلدة بولوهي تعرضت لنيران القوات الأوكرانية، وتابع: «نتيجة قصف القوات الأوكرانية أمس، تضررت خطوط الكهرباء والمياه».

يأتي ذلك بعد أن رفضت مخابرات الدفاع الأوكرانية إعلان روسيا عن سيطرتها على عدة مستوطنات صغيرة في منطقتي دونيتسك وزابوريزهيا.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قال في وقت سابق إن العمليات الروسية تتطور بنجاح بالقرب من المدن الرئيسية في باخموت وفوهليدا، وأن القوات الروسية سيطرت على عدة مناطق صغيرة في منطقتي دونيتسك وزابوريزهيا.

انتقادات للنمسا

من جهة أخرى، تعرضت النمسا لانتقادات شديدة لمنحها تأشيرات تسمح للمشرعين الروس المتضررين من العقوبات بحضور اجتماع فيينا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تسلط هذه القضية الضوء على عملية التوازن الدقيقة التي انخرطت فيها الدولة الأوروبية أثناء محاولتها الحفاظ على موقفها طويل الأمد من الحياد العسكري خلال الحرب في أوكرانيا.

وأدانت الحكومة النمساوية العمليات الروسية في أوكرانيا قبل عام تقريبًا لكنها شددت أيضًا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.