موسكو تعلن اعتقال 3 «عملاء» لأوكرانيا خططوا لمهاجمة السكك الحديدية

أعلنت السلطات الروسية، قبل قليل، عن اعتقال 3 أشخاص، على خلفية تورطهم في مخطط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد خطوط السكك الحديدية في مقاطعة «سفيردلوفسك»، شرقي العاصمة موسكو، وأكدت أن المعتقلين من المواطنين الروس، خططوا لتنفيذ هجمات مقابل مكافأة من «النازيين الجدد» في أوكرانيا.

التحضير لهجمات مقابل مكافأة من «النازيين الجدد»

وجاء في بيان أصدره جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية، أوردته قناة «روسيا اليوم»، نقلاً عن وكالة أنباء «تاس» الرسمية: «تمكن رجال الأمن من اعتقال ثلاثة مواطنين روس، متورطين في التحضير لأعمال إرهابية، والتجهيز لارتكابها، مع استهداف لمرافق البنية التحتية للسكك الحديدية في مقاطعة سفيردلوفسك، وذلك مقابل مكافأة مالية، وتم التحضير لهذه الهجمات بتعليمات من النازيين الجدد الأوكرانيين».

وأضاف البيان أنه خلال التفتيش في أماكن إقامة المعتقلين، تم العثور على وسائل تنفيذ الجريمة، وعلى شعارات لفصيل أوكراني مسلح للقوميين المتعصبين، وكذلك وسائل للاتصالات والتواصل، وفيها مخطط للمواقع التي سيتم استهدافها بالتفجيرات.

عقوبات تتراوح بين السجن 12 سنة ومدى الحياة

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن الوحدة المختصة في المخابرات الروسية بدأت بالتحقيق مع المعتقلين، وفقا لقانون العقوبات الجنائية الروسية، ولفتت إلى أن المتهمين يواجهون اتهامات تتراوح عقوبتها من السجن لمدة 12 سنة، إلى السجن مدى الحياة.

وكشف مصدر في الشرطة العسكرية بمقاطعة «زابوروجيه»، في وقت سابق أمس الثلاثاء، أن رجال الأمن الروسي تمكنوا من إحباط 7 هجمات إرهابية في المنطقة، منذ بداية العام، وأضاف أن قوات الأمن عثرت على أكثر من 18 مخبأ للأسلحة والمتفجرات.