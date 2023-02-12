«طاقة الشيوخ» لـ نشأت الديهي: مصر اكتشفت الغاز في البحر الأبيض خلال الستينيات

كشف المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، على افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول السادس «إيجبس 2023»، قائلاً: «هذه المؤتمرات العالمية مهمة للغاية، لأنها تعرض أحدث التقنيات في مجال استخراج الغاز والمواد البترولية».

مصر اكتشفت الغاز في المياه العميقة بالبحر الأبيض في الثمانينات

وأضاف «عياد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن مصر اكتشفت الغاز في البحر الأبيض في الستينيات، وبعد ذلك اكتشفت الغاز في المياه العميقة في البحر الأبيض في الثمانينات، ولم نستطيع أن نستخرجه، بسبب عدم توفر التقنية اللازمة لاستخراج الغاز، وهذه التقنية توفرت عام 1997.

ولفت إلى أن جهاز الحفر الذي عمل في حقل ظهر إيجاره يوميًا 350 الف دولار، مشيرًا إلى أن عدد البريمات الخاصة بالحفر في المياه العميقة لا تزيد عن 17 بريمة على مستوى العالم، وثمن الواحدة يقدر بـ300 مليون دولار.

البترول تواجد في خليج السويس منذ 120 مليون سنة

وأشار إلى أن البترول تواجد في خليج السويس منذ 120 مليون سنة، مشيرًا إلى أن حقل ظهر جرى اكتشافه على الحدود الإقليمية لمصر في مياه البحر المتوسط، ويحتوي على 21 تريليون قدم مكعب.