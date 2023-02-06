المرصد الفلكي السوري لـ نشأت الديهي: الزلزال تسبب في أضرار مؤسفة

قال الدكتور عماد الأسدي، مدير المكتب العلمي للمرصد الفلكي السوري، إن المرصد الفلكي السوري يرصد السماء، ولا يرصد الأرض، وهو مكان علمي لمتابعة الظواهر العلمية.

معظم أهالي دمشق شعروا بالزلزال

وتابع «الأسدي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أن معظم أهالي دمشق شعروا باهتزاز غريب من نوعه، لم يحدث منذ فترة طويلة، وهذا شكل حالة من الرعب، ولكن لحسن الحظ ، لم يحدث في دمشق أضرار، ولكن حدثت بعض الاضرار.

الساحل تعرض لكثير من الأضرار

وأضاف مدير المكتب العلمي للمرصد الفلكي السوري، أن حمص وحلب ومنطقة الساحل تعرضوا للكثير من الأضرار، وكان هناك توصل مع هذه المحافظات لمعرفة حجم الأضرار، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تعرضت لأضرار مؤسفة لم تحدث منذ فترة طويلة، وسقط الكثير من الضحايا.