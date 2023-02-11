رئيس البرلمان العربي لـ نشأت الديهي: الدول العربية تشهد نقلة نوعية في حقوق الإنسان

قال الدكتور عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن هناك نقلة نوعية في الدول العربية في ملف حقوق الإنسان، مثلما حدث في البحرين، حيث تم إطلاق عدة مبادرات في هذا الملف، ولم يتم الالتفات إلى هذا الأمر، بسبب تسييس الغرب لملف حقوق الإنسان.

الغرب لا يهتم بملف حقوق الإنسان

أضاف «العسومي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية Ten، أن الغرب لا يهتم بملف حقوق الإنسان، سواء في مصر أو البحرين أو الوطن العربي، لكنه يستخدم هذا الملف لتحقيق بعض الأهداف السياسية، واستهداف وابتزاز الدول العربية.

وأشار إلى أن الغرب يعتمد على مصادر مشبوهة، ولا تحمل أي مصداقية عن وضع حقوق الإنسان في الدول العربية، لافتًا إلى أن هذه المصادر تدار من قبل مخابرات دول تدعم التوجهات الإرهابية.

الإرهاب يمثل خطرا على العالم

ولفت إلى أن الإرهاب لا يمثل خطرًا فقط على الدول العربية، ولكن على كل دول العالم ، مشددًا على ضرورة محاربة الفكر المتطرف الذي يغذي الإرهاب قبل الإقدام على محاربة العناصر الإرهابية، والعمل على تحصين الدول العربية من الفكر المتطرف.