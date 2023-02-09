نشأت الديهي: «سايلو فودز» مدينة صناعات غذائية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن «سايلو فودز» مدينة صناعية متكاملة لتصنيع الغذاء للمصريين في مدينة السادات، وتحتوي على 14 صومعة لاستقبال الحبوب، وبالتالي معالجتها وفقًا للمعايير العالمية، ثم تنتقل إلى المصانع المختصة، سواء مصنع المكرونة أو مصنع البسكويت، أو مصنع المخبوزات.

المصنع ينتج 1200 طن مكرونة يوميًا

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية Ten، أن مصنع المكرونة بـ«سايلو فودز» ينتج 1200 طن مكرونة يوميًا، ويساهم هذا المصنع في توفير 35% من الاحتياجات المحلية من المكرونة، مشيرًا إلى أن 400 طن من إنتاج المصنع يذهب إلى التموين، و800 طن من إنتاج المصنع يذهب إلى السوق المحلي.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح المرحلة الأولى من «سايلو فودز» منذ عام ونصف بالتحديد، وكانت تحتوي على مصنع المكرونة والبسكويت والمخبوزات، والآن تحتوي «سايلو فودز» على مصانع جديدة، مثل مصنع الحلاوة الطحينية، الذي ينتج 16 ألف طن سنويًا.

وأوضح أن «سايلو فودز» مدينة صناعات غذائية متكاملة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، بل قد تكون الأكبر في العالم، مشيرًا إلى أن «سايلو فودز» هي المدينة المسؤولة عن توزيع تغذية طلاب المدارس وفقًا للمتطلبات التي وضعت من قبل معهد التغذية، حيث يتم وضع عناصر غذائية في الوجبة المدرسية لعلاج الأنيميا أو سوء التغذية لدى بعض الطلاب.

قلعة صناعة جديدة

وأشار إلى أن العالم مقدم على ارتداد عنيف عن العولمة، والاعتماد على الدولة الوطنية والإقليمية هام في هذا الوقت، لافتًا إلى أن مصر تعظم إمكانياتها، من خلال العمل على توطين الصناعة، وزيادة المساحات المزروعة من القمح.

ولفت إلى أن جهاز المشروعات الخدمة الوطنية تشارك مع القطاع المدني في زيادة الإنتاج المحلي سواء في مجال الزراعة أو مجال الكيماويات، واليوم نشهد «سايلو فودز» التي تعتبر قلعة صناعة جديدة تحتوي على 2500 مهندس وفني.