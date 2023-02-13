ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جزئي لمبنى سكني في روسيا إلى 14 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار جزئي لمبنى سكني من 5 طوابق في منطقة «نوفوسيبيرسك» في الجزء الجنوبي الشرقي من الجانب الغربي لسهل سيبيريا، إلى 14 شخصا.

وأشار حاكم المنطقة أندريه ترافنيكوف في اجتماع، اليوم الاثنين، إلى إنقاذ 14 شخصا من الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ويم الخميس الماضي، تعرض مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق للانهيار جزئيا بعد انفجار غاز منزلي، فيما تدمرت حوالي 30 شقة.

واعتقلت السلطات الروسية، شخصين اثنين، من سكان «منطقة أومسك» قاما بصيانة مواقد الغاز في المبنى السكني.