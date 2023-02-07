زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب جزر الكوريل أقصى شرق روسيا

أعلنت أكاديمية العلوم الروسية بالعاصمة موسكو، أن زلزالا بقوة 5.8 على مقياس ريختر ضرب منطقة جزر الكوريل أقصى شرق روسيا، خلال الساعات القليلة الماضية.

«نوفوستي»: عمق الزلزال بلغ 42 كيلو مترا

وأضاف فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، في المحيط الهادي، بالقرب من جزر الكوريل، بعمق بلغ 42 كيلو مترا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي».

وأشار فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 189 كيلو مترا من سيفيرو كوريل.

«الكوريل» تتألف من 4 جزر

يذكر أن جزر الكوريل تتألف من أربع جزر تقع بين شبه جزيرة كامشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو اليابانية، وتمتد هذه الجزر على شكل قوسين تفصل بحر أخوتسك عن المحيط الهادئ.

كما تمتد سلسلة هذه الجزر مسافة تقرب من 1200 كيلو متر وتبلغ مساحتها الكلية 10.5 ألف كيلومتر مربع، حيث يبلغ مجموع السكان حوالي 19.434 نسمة، بحسب صحيفة «ديلي تليجراف».

وتشكل الجزر سلسلتين متوازيتين هما السلسلة الكبرى والصغرى، وتضم السلسلتان 30 جزيرة كبيرة وعددا كبيرا من الجزر الصغيرة، فيما تقسم الجزر إلى جزر الكوريل الشمالية وجزر الكوريل الجنوبية، و تدخل جميع هذه الجزر ضمن مقاطعة ساخالين الروسية.