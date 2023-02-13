طبيب مصري في أمراض القلب يحصد جائزة دولية من مؤسسة أمريكية

قال الدكتور هشام علي صادق، أستاذ الأمراض القلبية في جامعة «تكساس سوث وسترن»، إنه حصل على جائزة «العالم المتميز»، من المؤسسة القومية للصحة والقلب الأمريكية بسبب اكتشافه للجين المسئول عن توقف انقسام عضلة القلب، إذ أن هذه العضلة قادرة على الانقسام في فترة تكون الجنين، إلى جانب قدرتها على الاستجابة وإنشاء عضلة جديدة في حالة حدوث أي تلف.

سبب توقف قدرة عضلة القلب

وأضاف «صادق»، خلال حواره عبر زوم لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم دعاء جاد الحق على فضائية «اكسترا نيوز»: «حاولنا معرفة تفسير سبب توقف عضلة القلب بعد الولادة بعدة أيام، ومن ثم اكتشفنا أن ذلك يرجع لعدة عوامل منها جين يطلق عليه (ميس وان)، وهذا الجين متواجد في الثدييات والبشر وهدفه إيقاف الخلايا العضلية، وبالتالي تنمو عضلة القلب بزيادة حجم الخلايا عن طريق انقسامها».

سبب حدوث فشل بعضلة القلب

وأشار أستاذ الأمراض القلبية في جامعة «تكساس سوث وسترن»، إلى أن البحوث توصلت إلى أن انقسام الخلايا العضلية يقوم بإنتاج خلايا جديدة، وبالتالي إذ حدث فشل في القلب بعد ذبحة صدرية على سبيل المثال فيمكن للعضلة القلبية تجديد نفسها مرة أخرى، موضحا أن الأبحاث أثبتت وجود عدة مركبات دوائية قادرة على تعطيل عمل هذا الجين، حتى تستطيع الخلايا العضلية الانقسام وتعود قدرة القلب على الضخ مرة أخرى بعد تجدد الخلايا.

وتابع «صادق»، أن السبب وراء فشل عضلة القلب هو عدم قدرة عضلة القلب على تجديد نفسها بنفسها، وبالتالي فإن العضلة الباقية التي لم يحدث فيها تلف يكون عليها حمل وضغط كبير في القيام بأعمالها المعتادة وإنتاج الطاقة، وبالتالي تضعف وتموت.