تحذير رسمي من «الصحة»: السجائر الإلكترونية تسبب بأمراض القلب والرئة

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا على موقعها الإلكتروني، حذّرت فيه من السجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أنها تؤثر على صحة الجهاز الهضمي والتنفسي وتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، نافية ما يتردد عن أن تلك السجائر آمنة مقارنًة بالسجائر التقليدية.

ودشنت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن للمساعدة عن الإقلاع عن التدخين 16328، ودعت المدخنين إلى ضرورة اتخاذ هذا القرار لماله من آثار سلبية على الصحة العامة للمواطنين سواء المدخنين وغيرهم.

السجائر الإلكترونية لا تساعد في الإقلاع عن التدخين

من جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن التدخين السبب الرئيسي في الإصابة بالانسداد الرئوي، مشيرا الى أنه كلما كان عدد السجائر أكبر كلما كانت فرصة الإصابة بهذا المرض أكبر بكثير والعلاج يكون صعب.

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن السجائر الإلكترونية غير آمنة نافيا أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين، موضحا أن مرض الانسداد الرئوي هو مرض تراكمي ويتكون عبر سنوات عديدة ويعمل على التأثير على الجهاز التنفسي وهذا ما يعمل على التحذيرات المتتالية التي يقوم بها الأطباء للمدخنين.

التدخين يسبب الإصابة بالانسداد الرئوي

وتابع الدكتور عوض تاج الدين: «هناك خطة استراتيجية وقائية نعمل على تنفيذها وهو جعل المدخنين يمتنعون على عملية التدخين حتى لا تزيد فرصة الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن».

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتواصل مع الخط الساخن للإقلاع عن التدخين، والعمل على رفع التوعية ضد التدخين، مشيرا الى أن الخط الساخن للإقلاع عن التدخين يقدم النصيحة للمساعدة في الإقلاع على التدخين بشكل مختلف.