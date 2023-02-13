وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى «مطار اللاذقية الدولي» السوري

وصلت طائرة إماراتية، محملة بمساعدات إغاثية للمتضررين من زلزال سوريا الذي ضرب البلاد فجر الإثنين الماضي، إلى «مطار اللاذقية الدولي»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وفجر اليوم، شهد «مطار بيروت الدولي»، وصول طائرتين إيطاليتين إضافيتين، محملتين بالمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى سوريا، فيما أشار وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، عبر حسابه على «تويتر»، إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المطار الدولي.

وأمس الأحد، عقد «مجلس الشعب» السوري، جلسته الـ11 من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ، والتي خصصها للحديث عن الزلزال، والمقترحات المقدمة للوقوف إلى جانب المتضررين وإغاثتهم.

وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، «مجلس الأمن الدولي» للموافقة على إرسال المزيد من المساعدات إلى سوريا عبر تركيا، فيما أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى اجتماع مرتقب لـ«مجلس الأمن الدولي» لبحث إرسال المساعدات إلى شمال سوريا.

من جانبها، ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنّها تنتظر موافقة الجهات المسيطرة على شمال غرب سوريا لإدخال المساعدات.

وكانت منظمة «الأمم المتحدة»، أشارت في وقت سابق، إلى تلقيها تقارير بمقتل أكثر من 4 آلاف و300 شخص وإصابة 7 آلاف و600 آخرين شمال سوريا.