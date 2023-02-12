لحظات عصيبة لإنقاذ طفلة في سوريا.. توفيت بعد استخراجها من تحت الأنقاض

لا تزال القصص الإنسانية تخرج من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين الماضي، ويجرى توثيقها من خلال فيديوهات تتداول بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنال تعاطف وتأثر الكثيرين حول العالم.

ووثق مقطع فيديو لحظات عصيبة عاشها رجال الدفاع المدني السوري، وهم يحاولون إنعاش طفلة سورية بعد إنقاذها من تحت أنقاض منزلها المنهار بسبب الزلزال في محافظة إدلب، بحضور أحد أقاربها، وكان والدها في حالة انهيار.

إنقاذ الطفلة في ثاني أيام الزلزال المدمر

وظهرت الطفلة الصغيرة في الفيديو هامدة ولا تتحرك، وتستمر محاولات إنعاش قلبها في سيارة الإسعاف، لكنها فقدت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى، فيما نشر الدفاع المدني السوري الفيديو، اليوم الأحد، على حسابه الرسمي عبر «توتير»، مشيرا إلى أن إنقاذ الصغيرة كان في ثاني أيام الزلزال 7 فبراير.

زلزال القهر ... عندما يكون للثواني ثمن.

لحظات من إنقاذ الطفلة أنوار على قيد الحياة، من بين أنقاض منزلها في عزمارين غربي #إدلب، في ثاني أيام الزلزال الثلاثاء 7 شباط، لكنها فقدت الحياة قبل وصولها إلى المشفى.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #زلزال pic.twitter.com/QlFqMgDLkU — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 12, 2023

وكان الدفاع المدني السوري، قد أعلن، في وقت سابق، أنه جرى وقف عمليات البحث عن ناجين في الشمال السوري الذي ضربه الزلزال العنيف، فجر الاثنين الماضي، وسط تقلص الآمال في العثور على أحياء تحت الأنقاض.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر ارتفع إلى نحو 35 ألف قتيل، فضلا عن عشرات آلاف المصابين، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة غير النهائية خلال الساعات المقبلة، بحسب ما أفادت قناة «العربية» السعودية، في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد.